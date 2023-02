Chilenische Tierschutz-Organisation kritisiert Einschläfern von Orang-Utan in Basler Zoo

Der Tod des Orang-Utan-Babys im Basler Zoo Anfang dieses Jahres schlägt internationale Wellen. Nachdem im Januar das Orang-Utan-Weibchen Revital (22) nach der Geburt ihres Jüngsten gestorben war, schläferte der Zolli das vier Tage alte Jungtier wegen «geringer Überlebenschancen» ein. Ein Shitstorm folgte. Am Sonntag veröffentlicht nun die chilenische Fundación Justicia Interespecie eine Mitteilung zur Einschläferung des Primaten. Dabei beschuldigt die Stiftung den Basler Zolli einer «Doppelmoral» und des «Speziesismus».

Die Gruppe von 98 Anwälten für Tierrecht und lateinamerikanischen und spanischen NGOs nimmt im Brief Stellung zum Entscheid des Basler Zoos, das Orang-Utan-Neugeborene am 31. Januar 2023 einzuschläfern. Die Stiftung erhebt Einsprüche auf die Rechtfertigung der Massnahmen. Ein Tier einer bedrohten Art einzuschläfern, habe nichts mehr mit Artenschutz zu tun und sei eine rein finanzielle Entscheidung gewesen, so der Vorwurf.