In Duggingen BL wurde im Mai 2020 eine englische Bande beim Stehlen eines Wohnwagens in flagranti ertappt.

Eine englische Familie muss sich vor dem Strafgericht in Muttenz verantworten, wie die «Basler Zeitung» am Donnerstag berichtete. Sie wurde in der Nacht vom 9. Mai 2020 in Duggingen BL beim Stehlen eines Wohnwagens von der Polizei in flagranti erwischt. Den 78’000 Franken teuren Wohnwagen versuchten sie vom Händler ab Platz mithilfe eines Zweitwagens abzuschleppen. Bei der Festnahme ergriffen zwei Personen die Flucht, konnten jedoch kurze Zeit später ebenfalls verhaftet werden.