Biel: Taubenlochkreisel – wie gefährlich ist er?

Zwischen dem 10. und 20. Februar knallte es beim Taubenlochkreisel bei Biel gleich dreimal. Zuerst streiften sich dort ein PW und ein Lastwagen, am Samstag vor einer Woche kam es zu einer Auffahrkollision. Zuletzt fuhr ein schwarzer BMW mit drei Insassen in die Betonelemente , die im Kreisel stehen. Das Auto erlitt einen heftigen Schaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

«Dieser Kreisel ist verdammt gefährlich», sagt eine Leserin zu 20 Minuten. «Als wir da am Samstag durchfuhren, waren wir langsamer unterwegs als erlaubt. Die Betonelemente sind wie aus dem Nichts aufgetaucht.» Auch die Verkehrsführung sei dort irreführend.

«Kreisel wird nicht als gefährlich eingeschätzt»

«Das Astra beobachtet in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei solche Stellen fortlaufend und würde bei Bedarf auch reagieren», so Bielmann. Der Kreisel ist auf diesem Baustellenabschnitt provisorisch, wie Bielmann weiter sagt. Am Ende der Bauphase 2027 wird geprüft, ob der Kreisel abgebaut wird oder allenfalls definitiv behalten wird.