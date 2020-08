Moderat und hartnäckig

Kamala Harris – Bidens historische Wahl

Joe Biden und Kamala Harris wollen gemeinsam gegen Donald Trump in die Wahl ziehen. Wer ist die Senatorin aus Kalifornien?

Harris werde sich am Mittwoch öffentlich äussern. Damit steht zum ersten Mal eine nicht-weisse Frau an der Seite eines US-Präsidentschaftskandidatin.

Im Rennen um die Kandidatur der Demokraten waren die Senatorin aus Kalifornien und der Ex-Vizepräsident noch aneinandergerasselt. Es war ein Satz von Kamala Harris, der hängen blieb: «Das kleine Mädchen war ich.» Harris hatte Biden dafür kritisiert, dass er in den 1970er Jahren dagegen gewesen sei, dass Kinder mit Bussen zu Schulen in anderen Bezirken gefahren wurden, um die Trennung von Schwarzen und Weissen aufzuheben. Harris verknüpfte dies mit ihrer eigenen Biografie: Sie selbst habe in einem solchen Bus gesessen.

Jamaikanisch-indische Wurzeln

Harris wurde am 20. Oktober 1964 in Oakland, Kalifornien, geboren. Sie hat jamaikanisch-indische Wurzeln. Sie studierte in der Hauptstadt Washington Politikwissenschaft und Wirtschaft, in Kalifornien Rechtswissenschaft.