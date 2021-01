Nicht der erste Rassismusvorwurf in der «Arena»

Im Juni 2020 führte die «Arena» nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd eine Sendung zum Thema Rassismus. Anstatt schwarze Gäste gaben in der Debatte aber vor allem weisse Gäste den Ton an: In der Sendung unter dem Motto «Jetzt reden wir Schwarze» waren drei der vier Hauptgäste Weisse.