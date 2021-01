Sie studiert derzeit Textildesign an der renommierten Parsons School of Design in New York.

Bei der Amtseinführung des 46. US-Präsidenten Joe Biden (78) und seiner Vize, Kamala Harris (56), gab es so einige bedeutsame Momente. Einer davon: Als Harris’ Stiefkinder Cole (26) und Ella Emhoff (21) aufs Podium schritten – Letztere sorgte in einem mit Glitzersteinen bestückten, taillierten Karo-Mantel von Miu Miu für besonders viel Aufmerksamkeit. Zuvor wurde Ella schon in einem auffälligen Look von Thom Browne inklusive Krawatte fotografiert.

Die 21-jährige Stieftochter von Vizepräsidentin Harris und Tochter des «Second Gentleman» Doug Emhoff weiss ja auch ein bisschen was über Mode: Sie studiert derzeit Textildesign an der renommierten Parsons School of Design in New York. Dort spezialisiert sie sich auf Strick- und Häkelware – was auf ihrem Insta-Profil nicht zu übersehen ist.