Nun hat die 21-jährige Textildesign-Studentin in dieser Woche einen Vertrag mit der Modelagentur IMG unterschrieben, wie «The New York Times» berichtet.

Mit IMG im Rücken will Ella nicht nur Modelaufträge an Land ziehen, sondern auch Gutes tun.

Ella Emhoff, Stieftochter von US-Vizepräsidentin Kamala Harris (56) und Tochter des «Second Gentleman» Doug Emhoff (56), hat einen Deal mit der renommierten internationalen Modelagentur IMG unterschrieben. Dies berichtet «The New York Times am Donnerstag» . Der Vertragsabschluss fand nur rund eine Woche, nachdem Ella ihr kometenhaftes öffentliches Debüt als «Second Daughter» hinlegte, statt.

Ella will Diversität vorantreiben

Für Ella, die aktuell in der finalen Phase ihres Textildesign-Studiums steckt, war der Modelvertrag eine grosse Überraschung. «Als ich jünger war, hatte ich so etwas nicht für meine Laufbahn auf dem Schirm», so Ella im Interview mit der New Yorker Zeitung. Sie sei zunächst auch etwas unsicher gewesen, weil sie früher mit ihrem Selbstvertrauen zu kämpfen hatte. «Diese körperfokussierte Welt schüchterte mich ein.» Sie habe das Angebot aber doch angenommen, weil sie das Thema Diversität im Modebusiness vorantreiben will.