«So stolz auf dich» - Kamala Harris teilt ein seltenes Foto mit ihrer Stieftochter

Die 21-Jährige Ella Emhoff startete kürzlich ihre Modelkarriere: Sie war bei der Show von Proenza Schouler an der New York Fashion Week zu sehen.

Ein seltenes Bild: Ella Emhoff (21) mit ihrer Stiefmutter, US-Vizepräsidentin Kamala Harris (56). Harris gratuliert Ella im Insta-Post zum Hochschul-Abschluss: «Ich bin so stolz auf dich. Träume immer ehrgeizig weiter und es wird nichts geben, was du nicht erreichen kannst.»

Ella Emhoff hat an der «Parsons School of Design» in New York abgeschlossen.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris' (56) Stieftochter Ella Emhoff (21) hat ihre Ausbildung an der «Parsons School of Design» erfolgreich abgeschlossen. Sie studierte Textildesign an der renommierten Designhochschule in New York. Dort spezialisierte sie sich auf Strick- und Häkelware – was auf ihrem Insta-Profil nicht zu übersehen ist.