Schweizer wird in Kambodscha Kinderpornographie vorgeworfen

Der 57-Jährige wurde in der kambodschanischen Hauptstadt verhaftet.

In der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh wurde am 26. September ein 57-jähriger Schweizer verhaftet. Die Vorwürfe gegen ihn wiegen schwer: Er steht im Verdacht, Kinderpornographie hergestellt und verbreitet zu haben. Zudem wird ihm Kindesmissbrauch zur Last gelegt.