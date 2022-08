European Championships: Fünf Tausendstel fehlen zu Gold! Kambundj holt die Silbermedaille

Kambundji geht noch in der Staffel und über 200 Meter an den Start.

An den letzten Europameisterschaften klebte Mujinga Kambundji das Pech an den Schuhen. In allen drei Wettkämpfen landete sie auf dem vierten Platz. Dieses Jahr in München sollte eine Medaille her. Am Dienstagabend ging es bereits mit der Königsdiziplin – über 100 Meter los.