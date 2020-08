vor 1h

Wegen Oberschenkelproblemen Kambundji muss Saison 2020 vorzeitig abbrechen

Dämpfer für die WM-Bronzemedaillengewinnerin Mujinga Kambundji: Die Bernerin muss aus Verletzungsgründen lange pausieren.

von Laura Inderbitzin

Mujinga Kambundji ist die schnellste Sprinterin der Schweiz und muss die Saison 2020 nun abhaken. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Leichtathletin Mujinga Kambundji wird dieses Jahr an keinem Wettkampf mehr an den Start gehen: Die Berner Sprinterin teilte am Mittwochmorgen mit, dass sie die Saison 2020 bereits jetzt beenden muss. Grund dafür sind Hamstring-Beschwerden – anhaltende Schmerzen im hinteren Oberschenkel.

Deshalb konzentriert sich die WM-Bronzemedaillengewinnerin über 200 Meter und Schweizer Sportlerin des Jahres 2019 bereits jetzt auf das Olympiajahr 2021. «Sehr gerne wäre ich im September noch an den Schweizer Meisterschaften in Basel und bei der Galà dei Castelli in Bellinzona gestartet», sagt die 17-fache Schweizer Meisterin in der Mitteilung, «aber die Gesundheit geht vor.»

Saison quasi inexistent

Die Nachricht über Kambundjis Saisonabbruch wird knapp einen Monat nach ihrem späten, aber verheissungsvollen ersten Auftritt über 100 Meter (11,21 Sekunden) publik. Wegen der Corona-Pandemie ist die Leichtathletik-Saison sowieso schon speziell und extrem kurz – für die 28-Jährige ist sie nun noch kürzer.

Bisher startete sie lediglich an den «Weltklasse Zürich Inspiration Games» sowie an zwei Aufbauwettkämpfen in der Schweiz. Das Diamond-League-Meeting in Monaco hätte ihr erster grosser Event in einem Jahr, in dem sowohl die Olympischen Spielen als auch die Europameisterschaften ins Wasser fielen, werden sollen. Doch aufgrund der Hamstring-Beschwerden, die im Training abrupt auftraten, musste sie dort ihren Start kurzfristig absagen.