Grosse Ehre für ein Duo - Kambundji und Heinzer tragen gemeinsam die Schweizer Fahne

2016 in Rio de Janeiro schwenkte Kunstturnerin Giulia Steingruber die Schweizer Fahne an der Eröffnungsfeier.

Kunstturnerin Giulia Steingruber (2016), Tennis-Ass Stan Wawrinka (2012) und zweimal Tennis-Legende Roger Federer (2008 und 2004) waren die letzten Schweizer Fahnenträger für die Eröffnungsfeier an den Olympischen Spielen. Federer und Wawrinka fehlen in Tokio, Steingruber ist vor Ort.

Die Wahl von Kambundji und Heinzer erklärt der Schweizer Delegationsleiter damit, dass sie den Anspruch auf Spitzenleistungen vorlebten und bereits mehrfach bewiesen hätten, dass sie zur internationalen Spitze in ihrer Sportart gehören. «Die Leichtathletik in der Schweiz hat sich in den letzten Jahren unglaublich positiv entwickelt. Mujinga ist das Gesicht dieser neuen Generation, die in Tokio mit 30 Athletinnen und Athleten vertreten ist. Sie ist eine Sympathieträgerin mit grosser Ausstrahlung, die es geschafft hat, sich in einer Weltsportart an der Spitze zu etablieren.»