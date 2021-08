Auch Petrucciani im Einsatz : Kambundji und Sprunger wollen in den Olympia-Final

Am Montag stehen im Olympiastadion in Tokio gleich mehrere Halbfinals mit Schweizer Beeilung an. Mujinga Kambundji (200 Meter) und Léa Sprunger (400 Meter Hürden) möchten den Sprung in dem Olympia-Final schaffen.