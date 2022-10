Erlen TG: Kamera filmt Diebe bei Raubzug - «Einer starrte direkt in die Linse»

Diesen Donnerstagmorgen musste ein News-Scout feststellen, dass ein Laptop aus dem Fahrzeug seines Vaters entnommen worden ist. Das Auto war auf den videoüberwachten Parkplätzen des Sohnes abgestellt. «Erst im Sommer habe ich aufgrund der Häufung der Diebstähle in der Region eine Sicherheitskamera installiert. Vor allem in Facebook-Gruppen wurde dieses Jahr im Oberthurgau von sehr vielen Vorfällen berichtet», so der in Erlen TG lebende Mann.