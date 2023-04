Kanton Bern: Professor filmte Studentinnen jahrelang nackt im Bad

Ein Professor liess Studentinnen gratis in einer Wohnung in seinem Haus wohnen. Jahrelang filmte er sie beim Duschen. Mindestens zehn Frauen sind betroffen.

1 / 6 Der Professor platzierte eine elektrische Zahnbürste im Bad und sorgte dafür, dass der Duschvorhang nicht richtig schliesst. (Symbolbild) Getty Images Mehrere Jahre lang filmte er so Studentinnen im Bad. (Symbolbild) Pixabay Er nutzte aus, dass sie auf Praktika angewiesen waren, und bot ihnen kostenlose Wohnungen an. (Symbolbild) Getty Images

Darum gehts Mehrere Jahre lang filmte ein Professor Studentinnen im Bad.

Er nutzte aus, dass sie auf Praktika angewiesen waren, und bot ihnen kostenlose Wohnungen an.

Dort installierte er eine Spycam im Bad und im Schlafzimmer und speicherte die Videos.

Der Mann wurde nicht wegen eines Sexualdeliktes verurteilt. Er darf auch weiter unterrichten.

Ein Professor, der auch an Hochschulen in der Schweiz lehrte, hat mindestens elf Personen, davon zehn Frauen, ausspioniert, gefilmt und teilweise sexuell belästigt. Der heute 62-Jährige ging so vor, dass er den jungen Frauen während Praktika eine kostenlose Wohnung in seinem Haus im Berner Seeland zum Wohnen anbot.

Im Badezimmer hatte er bei mehreren Betroffenen eine elektrische Zahnbürste deponiert, die mit einer Kamera ausgestattet war. Zudem hatte er den Duschvorhang so manipuliert, dass er nicht richtig schloss – damit er die Frauen filmen konnte. Dies berichtet die NZZ (Bezahlartikel).

Eine junge Frau, die im Artikel zu Wort kommt, war 20 Jahre alt, als sie das erste Mal mit dem Professor Kontakt hatte. Das war im Jahr 2016 und sie studierte in Deutschland. Der Professor war 56-jährig, ausgebildeter Arzt und Hochschuldidaktiker. Wie die NZZ schreibt, war er «Departements- und Forschungsleiter an einer grossen Schweizer Universität». Er dozierte in seiner Karriere an mehreren Hochschulen.

Professor ging systematisch vor

Beim Seminar 2016 an einer deutschen Uni warb der Professor für Praktika an Schweizer Hochschulen. Das Angebot war für die Studierenden – fast ausschliesslich Frauen – interessant, denn die Praktika seien obligatorisch und oft schwer zu finden, wie es im Bericht heisst.

Die 20-Jährige ergriff die Gelegenheit beim Schopf. Sie nahm auch das Angebot an, in einer Wohnung im selben Haus wie der Professor zu wohnen. Die Wohnsituation fand sie dann aber «ungewöhnlich». Es habe keine klare Trennung der Wohnbereiche gegeben, der Professor sei in ihrer Wohnung ein- und ausgegangen, ohne sich anzukündigen. Er habe ihr zudem Massagekurse angeboten.

Spycam online gekauft

Was die Frau damals nicht wusste: Der Professor filmte sie auch. Über mehrere Wochen im Herbst 2017, mit der elektrischen Zahnbürste im Bad, die er bei einem chinesischen Onlinehändler gekauft hatte. Die Zahnbürste verfügte über eine eingebaute Kamera mit Bewegungsmelder. Zudem installierte er auch eine Kamera im Schlafzimmer.

Mindestens eine Studentin belästigte er körperlich, indem er ihr mehrfach zu nahe kam. Einmal erschien er bei ihr in Unterhosen.

«Strafe ist ein Witz»

Die Spycam bestellte er 2015, aufgeflogen ist er im Frühling 2020 durch einen Zufall. Im Juni 2022 wurde er von der zuständigen Staatsanwaltschaft per Strafbefehl zu einer Busse von 4400 Franken und einer bedingten Geldstrafe von 19’800 Franken verurteilt. Tatbestand: mehrfache Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte. Zudem muss er die Verfahrenskosten bezahlen, dazu die Anwaltskosten einiger Opfer. Mit allen Opfern einige er sich auf Wiedergutmachungszahlungen von 1000 bis 2000 Franken, schreibt die NZZ.

Als «Witz» kritisieren die Opfer gegenüber der NZZ diese Strafe. Insgesamt speicherte der Professor Videos von mindestens zehn Frauen, die bei ihm wohnten, ab. Zahlreiche Opfer geben an, dass die Erlebnisse tiefe Spuren bei ihnen hinterlassen haben. Eine Frau berichtet, sie sei nun eine öffentliche Person und verbringe viel Zeit in Hotels. Sie suche jedes Mal das Zimmer auf Kameras ab. Eine andere Betroffene berichtet, sie habe sich «seelisch missbraucht» gefühlt. Eine Frau sagt, es lasse sie bis heute nicht los, was passiert sei.

Kritik an Behörden

Kritisiert werden auch die Polizei und die Behörden. Bei mindestens einer Einvernahme ist laut NZZ ein Video abgespielt worden, das eines der Opfer beim Duschen zeigt – in Anwesenheit von mehreren Polizisten und dem Anwalt des Täters. Eine Einvernahme habe abgebrochen werden müssen, weil die befragte Frau weinte.

Die Opferhilfe habe den Frauen, die schon früh einen Antrag auf Unterstützung gestellt hatten, die Hilfe versagt. Die Betroffenen seien nicht als Opfer eingestuft worden und hätten damit keinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung.

Wie die NZZ weiter schreibt, wurde auch die Berner Erziehungsdirektion über den Fall informiert. Ein allfälliger Entzug der Unterrichtsberechtigung gelte nicht für Hochschulen, liess die Erziehungsdirektion verlauten. Der Mann darf weiter unterrichten und ist an mindestens einer Schweizer Hochschule als Forschungsleiter aufgelistet.

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz