Experte warnt: Kameras an Recyclingstellen könnten zum «Überwachungsstaat» führen

Dieser blaue Kleber soll Kunden in der Migros-Filiale in der Mall of Switzerland auf die Videoüberwachung hinweisen.

An Recyclingstellen in Supermärkten finden sich zunehmend Kleber, die auf Überwachungskameras hinweisen.

Verschiedene Supermärkte in der Schweiz bieten ihrer Kundschaft die Möglichkeit, rezyklierbare Güter wie Kaffeekapseln, Batterien oder Plastikflaschen an entsprechend bezeichneten Recyclingstellen innerhalb des Geschäfts zu entsorgen. So etwa die Migros-Filiale in der Mall of Switzerland, die 2017 eröffnet wurde.