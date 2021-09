Laut lokalen Medien - Kameruns Finanzminister lässt sich mit Covid-19 in der Schweiz behandeln 

Der Finanzminister von Kamerum (Paul Motaze, Bild) hat das Coronavirus eingefangen und musste in einem VIP-Pavillon mit Sauerstoff versorgt werden.

Laut Medienberichten brachte ihn ein Privatflugzeug in die Schweiz.

Er sei an Covid erkrankt.

Kameruns Finanzminister soll in der Schweiz behandelt werden.

Kameruns Finanzminister Paul Motaze soll in die Schweiz evakuiert worden sein, nachdem er an Covid-19 erkrankt war. Das schreibt die Zeitung «Jeune Afrique» (Bezahlartikel).

Der Gesundheitszustand von Motaze habe sich am 4. September verschlechtert, schreibt die Zeitung. Er habe sich zuerst im Zentralkrankenhaus von Yaoundé behandeln lassen. Dort sei er im VIP-Pavillon mit Sauerstoff versorgt worden.



Schliesslich flog er laut «Jeune Afrique» am Donnerstag, 9. September, im Morgengrauen in die Schweiz. Das mit der Genehmigung des Präsidenten von Kamerun, Paul Biya, gecharterte Privatflugzeug sei um 6.30 Uhr abgeflogen. Eine Anfrage von 20 Minuten beim Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten ist hängig.