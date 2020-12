Die beiden erwachsenen Vögel und ihre beiden Jungtiere wurden am 29. Juni tot in ihrem Nest auf dem Hochkamin des IWB Heizkrafwerks im Basler Gundeldinger-Quartier gefunden.

Am 29. Juni wurden in Basel vier Wanderfalken tot in ihrem Nest auf einem Hochkamin in der Solothurnerstrase im Gundeldingerquartier aufgefunden. Es handelte sich um zwei Erwachsene und zwei Jungtiere. Nachdem nun die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung vorliegen, ist klar, dass die Tiere vorsätzlich vergiftet wurden. Das teilte die Basler Kantonspolizei am Dienstag mit.