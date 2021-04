Im Februar kam es bei einem Wrestling-Event in Grossbritannien zum Eklat. Riley, der im Ring den Namen «Jay Knox» trägt, trat in Ferndown gegen einen Mann an, den er selbst trainiert hatte und der nach langer Pause in den Ring zurückkehrte. Eine Vorbereitung auf den Kampf gab es nicht, das spätere Opfer sprang für einen anderen Wrestler ein. Während des Kampfes kniete sein Gegner auf dem Boden, als Riley ihm unvermittelt mitten ins Gesicht trat. Mit voller Wucht. Die Folge: Das Opfer trug sehr schwere Verletzungen davon. Mehrere Knochenbrüche, Blutergüsse. Nach dem Kampf kam der Mann ins Krankenhaus und musste operiert werden. Die Wrestling-Welt war geschockt.