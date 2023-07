Kostenlose Hygieneartikel: Im Kanton Freiburg gibts gratis Binden

An einigen Orten in der Schweiz werden bereits kostenlose Hygieneartikel angeboten. Hier zum Beispiel am Genfer Flughafen.

Ab 2024 bietet der Kanton Freiburg in 70 öffentlichen Gebäuden kostenlose Binden an.

Der Kanton will Personen in Notfällen helfen und die Periodenarmut bekämpfen.

Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt entschied der Freiburger Staatsrat, ab 2024 in über 70 öffentlichen Gebäuden kostenlose Binden abzugeben. In mehreren Städten und Kantonen werden in Schulen bereits gratis Hygieneartikel angeboten. In Freiburg wird das jedoch auf Museen, Sportanlagen und alle Verwaltungsgebäude ausgedehnt.