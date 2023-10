Deutschland verstärkt Grenzkontrollen – «Staus sind vorprogrammiert»

Auch Staus und lange Wartezeiten sind für den Experten an der Grenze «vorprogrammiert».

Weil Italien die Geflüchteten nicht zurücknimmt, drohen die Asylgesuche in der Schweiz anzusteigen.

Viele Geflüchtete kommen von Italien und wollen die Schweiz Richtung Deutschland durchqueren. Laut Migrationsexperte Eduard Gnesa könnten bei intensiven Kontrollen einige in der Schweiz hängenbleiben.

Deutschland führt im Kampf gegen Schlepper zehn Tage lang Schwerpunktkontrollen an der Schweizer Grenze durch.

Deutschland kündigt im Kampf gegen Schlepperbanden Grenzkontrollen zur Schweiz an . Damit bringt Innenministerin Nancy Faeser die Schweiz und Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider (SP) in die Bredouille. Migrationsexperte Eduard Gnesa ordnet ein.

Deutschland will die Grenzen zur Schweiz kontrollieren. Was erhofft man sich davon?

Eduard Gnesa: Ganz einfach – weniger illegale Grenzübertritte . Faeser reagiert damit auf den innenpolitischen Druck nach den Wahlsiegen der AfD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen.

Funktionieren Grenzkontrollen denn?

Das kommt sehr darauf an, wie sie durchgeführt werden, und das wird die entscheidende Frage sein: Wird jedes 1000. Auto kontrolliert oder nur wenige? Werden auch Züge kontrolliert und gibt es auch Kontrollen an der «Grünen Grenze»? Oder geht es nur darum, ein innenpolitisches Zeichen zu setzen? Das bleibt abzuwarten.

So viele Geflüchtete kamen von Januar bis August 2023 illegal nach Europa.

Angenommen, es kommen tatsächlich strenge Kontrollen. Was hiesse das für die Schweiz?

Wenn Deutschland tatsächlich viele illegale Grenzübertritte verhindert, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Geflüchteten, die nach Deutschland wollten, ein Asylgesuch in der Schweiz stellen. Intensive Grenzkontrollen hätten aber noch weitreichendere Auswirkungen.

Welche?

Faeser hat zwar angekündigt, Auswirkungen auf den Verkehr über die Grenze sollten so gut als möglich vermieden werden. Zu bedenken ist, dass pro Tag 1,5 Millionen Personen die Schweizer Grenze überschreiten. Staus und Wartezeiten bei Grenzübergängen sind vorprogrammiert. Das wirkt sich einerseits auf Zehntausende Grenzgänger aus, die jeden Tag von Deutschland in die Schweiz zur Arbeit kommen, möglicherweise aber auch auf den Tourismus.

Was kann die Schweiz tun?

Italien hat die Rückübernahme von Asylsuchenden gemäss Dublin-System derzeit ausgesetzt. Die SVP fordert schon lange, Grenzkontrollen zumindest so lange wieder einzuführen, bis Italien die Asylsuchenden wieder zurücknimmt. Ich wage zu bezweifeln, dass es im Interesse der Schweiz ist, noch striktere Grenzkontrollen nach Italien einzuführen, zumal über 70’000 GrenzgängerInnen jeden Tag über die Grenze kommen, um im Tessin zu arbeiten. Die Wirtschaft und der Tourismus habe keine Freude an Staus.

Kann die Schweiz denn heute keine Kontrollen durchführen?

Doch, und sie tut das auch schon, im Rahmen der Zollkontrollen. Werden Menschen nach illegalen Grenzübertritten festgehalten, stellen aber keinen Asylantrag, kommen sie ins kantonale Ausreisezentrum nach Rancate. Dort bleiben sie meist nur ein bis zwei Tage, bis die Italiener sie übernehmen. Das funktioniert also.

«Im Migrationspakt der EU ist eine Bestimmung drin, dass auch Frauen und Kinder an der EU-Aussengrenze bis zu 40 Tage in Haft genommen werden dürfen»

Die EU feilt an einem Migrationspakt. Löst er die Probleme?

Aus EU-Kreisen höre ich, dass der Pakt auf gutem Wege ist, was auch für die Schweiz grundsätzlich positiv ist. Auf dem Papier klingt das relativ einfach: Die EU-Aussengrenzen sollen gestärkt werden. Asylsuchende werden dort in Zentren zwecks Registrierung und Durchführung von schnellen Asylverfahren festgesetzt. Wer Asyl erhält, wird nach einem Schlüssel auf die Staaten verteilt. Falls sich diese weigern, ihr Kontingent aufzunehmen, müssten sie 20’000 Euro pro Asylsuchenden jenem Staat bezahlen, der ihr Kontingent letztlich aufgenommen hat.

Aber?

Der Pakt muss noch durch das EU-Parlament. Da hat es Bestimmungen drin, wie dass auch Frauen und Kinder an der Aussengrenze bis zu 40 Tage in Haft genommen werden dürfen, um das Asylverfahren durchzuführen. NGO beklagen, dass die Schutzstandards der Menschen an der Aussengrenze verringert würden. Da werden wohl noch Anpassungen kommen und ich gehe davon aus, dass es 2026 wird, bis der Pakt greift.