Kampf gegen Stau: Ticket-Spur am Gotthard – «Hat der Bund heimlich Maut eingeführt?»

«Nein», sagt Jérôme Jacky, Kommunikationschef des Bundesamts für Strassen (Astra). Wer durch den Gotthardtunnel auf der A2 fahren will, brauche weder eine Reservation, noch müsse er oder sie – abgesehen von der Vignettenpflicht – dafür bezahlen.

Das Bundesamt für Strassen testet vor dem Gotthard-Südportal auf der A2 seit einem Jahr eine Ausfahrtspur in Richtung Norden.

«Als ich das Schild sah, war ich unsicher, ob ich jetzt schon eine Gebühr für die Nutzung des Gotthard-Tunnels bezahlen muss», sagt News-Scout M. aus Zürich. Sie sei am Freitag durch den Gotthard gefahren, ein Schild beim Südportal habe sie dabei ziemlich verunsichert: «Auf der Tafel wird gross auf eine eigene Spur verwiesen, die man nur mit Ticket befahren darf», sagt M. Sie habe kürzlich gelesen, dass das Parlament aufgrund der kilometerlangen Staus beim Gotthard eine Tunnelgebühr von 20 Franken erwägt – und dass der Vorschlag auch in der Bevölkerung gut ankommt. M. fragt sich: «Wurde die Maut-Gebühr bereits jetzt schon still und heimlich eingeführt?»