Kampf um Kita-Gelder – würden Mütter vermehrt arbeiten gehen?

Der Bund soll jährlich 710 Millionen Franken in Kitas einschiessen, um Elterntarife um 20 Prozent zu senken. Die Vorlage kommt demnächst in den Nationalrat.

14 von 20 Studien sagen: Mütter würden mehr arbeiten

«Wir sehen, dass die Leute immer mehr Teilzeit arbeiten. Das ist einer der Treiber des Fachkräftemangels», sagt Simon Wey. Als Folge davon würden mehr Fachkräfte im Ausland rekrutiert. «Als Arbeitgeberverband wollen wir das Inlandpotenzial stärken. Für uns ist wichtig, dass die gut qualifizierten Mütter, die nachweislich arbeiten wollen und bei besseren Rahmenbedingungen mehr arbeiten würden, verstärkt in den Arbeitsmarkt kommen.» Der Verband rechnet mit einer substanziellen Erhöhung der Vollzeitstellen in der Schweiz, wenn die Kita-Vorlage durchkommt.

Mitte-Nationalrat Simon Stadler (links) sieht das auch so. Aber nicht nur das, die Bundes-Finanzierung sei auch wichtig, um Familien finanziell und organisatorisch zu entlasten, die oft am Limit seien.

Die Mehrheit der Studien ergeben also, dass Mütter mehr ausser Haus arbeiten würden. Auch Josef Zweimüller, Wirtschaftsprofessor an der Universität Zürich und Autor der genannten Studie, geht davon aus. Allerdings betrage der Effekt lediglich drei bis fünf Prozent, wie er auf Anfrage von 20 Minuten sagt.

«Diese Vorlage ist nice to have»

Im Parlament wird die Vorlage von der Ratslinken und Mitte mehrheitlich unterstützt, während FDP und SVP mehrheitlich dagegen sind. Für den Urner Mitte-Nationalrat Simon Stadler zählt neben dem Arbeitskräftepotenzial auch die Entlastung für Familien, die heute finanziell und organisatorisch oft am Limit seien. Der Kanton Uri zahle bei einem Mittelstandseinkommen 100 Franken an monatliche Kita-Kosten von 2000 Franken. In anderen Kantonen sei die Unterstützung deutlich höher. «Der Kanton Uri hat einen kleineren finanziellen Spielraum als reiche Kantone wie Zug. Diese Unterschiede werden mit dem Bundesbeitrag abgefedert.»

Hingegen will die Berner SVP-Nationalrätin Nadja Umbricht Pieren die Kita-Finanzierung nicht dem Bund übertragen. Gerade der Kanton Bern zeige, dass man die Rahmenbedingungen für Eltern auf Kantonsebene sehr gut lösen könne. Eine Bundeslösung würde solche Modelle gefährden. Zudem glaubt sie nicht an einen grossen Effekt auf dem Arbeitsmarkt. «Eine Studie von 2018 zeigt, dass der grösste Teil der nicht erwerbstätigen Mütter gezielt zuhause bleiben will, das hat nichts mit den Rahmenbedingungen zu tun. Die Vorlage ist nice to have, der Fachkräftemangel wird dadurch nicht gelöst.»