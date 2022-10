Basel-Landschaft: Kampfansage an gefährliche Tigermücke – diese Gemeinden sind betroffen

Ein zweiter Befall in Birsfelden und Nachweise in inzwischen sieben Gemeinden – die Asiatische Tigermücke breitet sich im Kanton Baselland rasant aus. Wie die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion am Mittwoch bekannt gegeben hat, wurden fünf neue Bekämpfungszonen in betroffenen Gemeinden definiert. Durch Verschleppung wurde die potenzielle Trägerin von Tropenkrankheiten seit August in den Gemeinden Allschwil, Birsfelden, Frenkendorf, Münchenstein und Reinach vermehrt nachgewiesen.