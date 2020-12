An der Absturzstelle einer Drohne in Berg-Karabach wurden mutmasslich Schweizer Bauteile gefunden.

Die Drohne soll von armenischen Soldaten abgeschossen worden sein. Es handelt sich nach Meinung der Journalisten vor Ort um Teile einer israelischen Harop-Drohne, auch Kamikaze-Drohne genannt. Sie wird von einem Raketenwerfer in die Luft geschossen und kann bis zu 9 Stunden über dem Zielgebiet kreisen. Auf Befehl der Bodenstation stürzt sie dann auf das Ziel und explodiert. Harop-Drohnen aus Israel wurden auch an Aserbeidschan verkauft.

Export erlaubt

Das Schweizer Gesetz verbietet die Lieferung solcher Antriebsmotoren aus der Schweiz an Israel und weiter an Aserbeidschan nicht. Solche Antriebe hätten eine breite industrielle Anwendung, sagt das Staatssekretariat für Wirtschaft. Grundsätzlich können solche Elektroantriebe also an jedes Land verkauft – und dort in bewaffnete Drohnen eingebaut werden.