Caerphilly/ Wales : Kampfhund beisst Bub (10) tot – Halter müssen mehrere Jahre hinter Gitter

Der Kampfhund eines jungen Paares, den die beiden erst seit wenigen Tagen hatten, griff in Wales einen zehnjährigen Buben an und biss ihn tot. Nun wurden die Besitzer zu Gefängnisstrafen verurteilt.

Schon in den Tagen vor dem tödlichen Zwischenfall hatte er Menschen angegriffen, hier etwa ein Kind.

Wegen eines tödlichen Angriffs eines Hundes auf einen zehnjährigen Jungen in Wales müssen die beiden Tierhalter für mehrere Jahre ins Gefängnis. Der 19-jährige Brandon Hayden wurde am Freitag von einem Gericht in der Regionalhauptstadt Cardiff zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt, die 29-jährige Amy Salter muss drei Jahre hinter Gitter. Beide dürfen nie wieder einen Hund halten.