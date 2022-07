Zwischenfall auf Menorca: Kampfjet eskortiert Easyjet-Flieger – nach Bombendrohung eines Teenagers

via REUTERS

Für die Passagiere und Passagierinnen an Bord muss es ein Schock gewesen sein, als plötzlich ein Kampfjet neben dem Flugzeug auftaucht und mit den Flügeln winkt – also das Zeichen gibt, dass das Passagierflugzeug dem Kampfflieger folgen müsse.

Der Easyjet-Flug EZY8303 von London-Gatwick auf die Baleareninsel Menorca ist am Sonntag von einem spanischen F/A-18-Kampfjet eskortiert worden, nachdem ein 18-jähriger britischer Urlauber an Bord eine Bombendrohung ausgesprochen haben soll, wie am Montag bekannt wurde. Er soll die Drohung mutmasslich aus dem Flieger der englischen Airline heraus im Netz veröffentlicht haben.