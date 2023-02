Kampfjet-Munition für Katar sorgte für Zwist im Bundesrat

Demnach soll es zwischen dem EDA und dem Wirtschaftsdepartement Differenzen gegeben haben, wie interne Dokumente belegen sollen. Aussenminister Ignazio Cassis lehnte einen Export der Kampfjet-Munition ab – er würde die Neutralitätspolitik der Schweiz untergraben und könnte zur Instabilität in der Golfregion beitragen. «Eine Ausfuhr von offensivem Kriegsmaterial an ein Land, das in den letzten Jahren direkt in regionale Konflikte verwickelt war und weiterhin bewaffnete Gruppierungen unterstützt, (…) könnte die Glaubwürdigkeit der Schweiz als neutrale, humanitäre Akteurin aufs Spiel setzen», zitiert die Zeitung aus dem Papier.