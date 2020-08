London : Kampfjets eskortieren Flugzeug, Terrorverdächtige verhaftet

Zwei Terrorverdächte befanden sich auf dem Ryanair-Flug von Wien nach London. Bei ihrer Ankunft am Flughafen Stansted klickten die Handschellen.

Wegen Terrorverdachts hat die britische Polizei zwei Männer nach ihrer Ankunft am Londoner Flughafen Stansted festgenommen. Sie kamen am Sonntagabend mit einer Maschine aus Wien an. Bei den Festgenommenen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 34-Jährigen aus Kuwait und einen 48-Jährigen aus Italien.