Basel: Karatekämpfer wegen Körperverletzung verurteilt

Ein erfolgreicher Basler Karateka soll seinen Mieter spitalreif geprügelt haben und muss sich nun wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Grund soll eine Auseinandersetzung über den Cannabisgeruch aus der Wohnung des Mieters sein. Am Dienstag steht der Besitzer eines Karate-Dojos wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht.

Am Dienstag wurde ein ehemaliger Karatekämpfer vom Basler Strafgericht zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 23 Monaten wegen einfacher Körperverletzung verurteilt. Bis zuletzt stritt der Karatelehrer die Tat ab. «Was ihm passiert ist, tut mir extrem leid, aber ich war das nicht», beteuerte er vor Gericht. Dieses glaubte ihm aber nicht. Zudem muss er dem Opfer eine Genugtuung von 5000 Franken ausrichten, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der ehemalige Kampfsportprofi, der ebenfalls Wohnungen vermietet, hatte im Februar 2021 seinen Mieter brutal in dessen eigener Wohnung verprügelt. Ein Streit rund um den Marihuanageruch aus der Wohnung des Mieters eskalierte. Die «Ironie des Schicksals», wie es die Staatsanwältin formulierte: Der Vermieter war zum Zeitpunkt des Angriffs selber bekifft.

Dass er an besagtem Abend bekifft war, stritt der Kampfsportler vor dem Gericht nicht ab. Jedoch will er nichts mit der Tat zu tun gehabt haben. Er habe mit seiner damaligen Freundin nach zwei Joints auf dem Sofa einen Film geschaut und sei dann eingeschlafen. Vor Gericht verstrickte er sich dann aber in Widersprüche. «Sie hatten für nichts eine schlüssige Erklärung», so der Gerichtspräsident.

Zufällig am Tatort Gassi gegangen

Er sei zufällig mit dem Hund dort Gassi gegangen, entgegnete er etwa, als der Richter ihn mit der Auswertung der Standortdaten seines Handys konfrontierte. Diese belegen, dass der Karateka zum Zeitpunkt des Angriffs an der Adresse des Opfers war. Doch auch hier verstrickte sich der Angeklagte in seinen Ausreden. Bei seiner ersten Einvernahme gab er an, eine Stunde vor der Tat mit dem Hund Gassi gegangen zu sein. Als Grund, hier eine falsche Angabe gemacht zu haben erzählte er, er habe seine Handyuhr nach einem Aufenthalt in Grossbritannien vor einer Woche noch nicht umgestellt. Die Reise konnte er allerdings nicht belegen. «Diese Behauptung ist völlig unglaubhaft. Moderne Handys stellen die Zeit automatisch um», merkte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer an.

Die Beweislast war erdrückend. Nicht nur die Standortauswertung des Handys belastete den Vermieter. Auch die Behauptung, das Opfer hänge dem Vermieter aus Rache die Tat an, weil der ihm die Wohnung kündigte, fand im Gericht wenig Gehör. Denn die Kündigung erfolgte erst vier Tage nach der Tat. Dem Gericht lag zudem ein Whatsapp-Chatverlauf vor, in welchem der Vermieter mehrere Nachrichten löschte. «Da bekommt man den Eindruck, die Situation spitzt sich zu», so der Richter.

Kampfsporterfahrung spielte ihm in die Karten

«Sie hatten sich provoziert gefühlt. Dann sind offenbar die Sicherungen mit Ihnen durchgegangen», kam der Richter zum Schluss. Das Urteil nahm der Kampfsportler indes ruhig entgegen.