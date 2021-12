Zürich - Kampfsportler von hinten erschossen – Jeton G. (37) droht Verwahrung

Im März 2015 wurde der Kampfsportler Boris R. in Zürich-Affoltern erschossen.

Jeton G. muss sich am Dienstag und Mittwoch vor dem Zürcher Obergericht verantworten.

Es war ein eigentlicher Showdown, eine Machtprobe zwischen zwei verfeindeten Gruppen, die sich am frühen Morgen des 1. März 2015 bei der Shell-Tankstelle auf der Wehntalerstrasse in Zürich-Affoltern gegenüberstanden. Auf der einen Seite stand der heute 37-jährige Jeton G.* mit zwei Begleitern, auf der anderen Seite der Kampfsportler und das spätere Opfer Boris R.* und drei Kollegen.

Die beiden Männer waren schon lang verfeindet und hatten sich in jener Nacht zu einem Treffen vereinbart. Doch schon nach kurzer Zeit eskalierte die Situation, verbal und tätlich. Ein Pfefferspray wurde eingesetzt, dann folgten die Fäuste und am Ende zückte Jeton G. einen Revolver und schoss laut Anklage dreimal auf den wehrlosen, flüchtenden Boris R. Der 30-Jährige erlitt einen Rumpfdurchschuss, verblutete und starb noch am Tatort.