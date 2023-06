Basel: Kampfsportler wegen mehrfacher Vergewaltigung vor Gericht

Der Mann ist kein Unbekannter. Vor einem Jahr streckte der 19-Jährige seinen Stiefvater vor dem Strafjustizzentrum in Muttenz mit einem Faustschlag nieder.

Der 19-jährige Kampfsportler muss sich am Strafgericht Basel-Stadt wegen Vergewaltigung und sexueller Handlung mit Kindern verantworten.

Eine der Frauen, mit der der Mann eine rund einjährige Beziehung hatte, sagte über ihn: «Er sucht sich immer unschuldige Mädchen, die naiv sind, weil er weiss, dass sie still sind.» Sie selber habe sich während der Beziehung wie eine «Sexsklavin» gefühlt. Die drei Frauen, die den Marokkaner schwer belasten, waren allesamt jünger als er. Eines seiner Opfer war beim Tatzeitpunkt 14 Jahre alt, als er sie als 18-Jähriger im Haus seines Stiefvaters vergewaltigt haben soll.

Er soll eine 14-Jährige vergewaltigt haben

Am Montag musste sich der Mann wegen mehrfacher Vergewaltigung, mehrfacher sexueller Nötigung, mehrfacher Schändung sowie sexuelle Handlungen mit Kindern verantworten. Der Beschuldigte ist kein Unbekannter. Im Juni 2022 schlug der er seinen Stiefvater vor dem Strafjustizzentrum in Muttenz mit einem Faustschlag vor versammelter Presse nieder. Der Vorfall hätte ebenfalls von der Dreikammer des Basler Strafgerichts verhandelt werden sollen, doch der Stiefvater hat seinen Strafantrag gegen ein Schmerzensgeld des Beschuldigten zurückgezogen.

Die Vergangenheit des 19-Jährigen ist geprägt von Wutausbrüchen, Konflikten mit dem Gesetz und Heimaufenthalten. Weil er seiner Mutter damit drohte, ihr eine Landkarte ins Gesicht zu ritzen, wurde er bereits wegen Nötigung verurteilt. Seine Aufenthaltsbewilligung hing schon mehrfach an einem seidenen Faden. Der Mann, der ein Grossteil seines Lebens in Marokko verbracht hat, hätte sich nie mit dem gleichberechtigten Frauenbild der Schweiz anfreunden können, so die Staatsanwältin.