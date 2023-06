Aufruf: Kamst du schon in eine missliche Lage, weil du nicht «nein» sagen kannst?

Ja, ich profitiere gerne von diesem Angebot und kaufe gleich zwei davon, obwohl ich es eigentlich gar nicht brauche. Ja, ich passe gerne auf deinen Hund auf, obwohl ich keine Zeit habe. Kommt dir so etwas bekannt vor? Hast du auch schon mal gehört oder gedacht, dass du einfach viel zu nett bist? Du sagst Dinge zu, auf die du eigentlich gar keine Lust hast. Im schlimmsten Fall endest du dann in einer misslichen Lage, aus der du nicht mehr so einfach rauskommst.