«Geld ist nicht gleich Gerechtigkeit» : Kanada bezahlt Milliarden an misshandelte indigene Heimkinder

Über Jahrzehnte steckte Kanada Hunderttausende Kinder von indigenen Müttern gegen deren Willen in Heime, wo sie oft Opfer von Misshandlungen wurden. Nun versucht sich die Regierung in Wiedergutmachung.

Menswchen versammeln sich in einem Feld neben einer ehemaligen indianischen Schule in der Provinz Saskatchewan, wo Hunderte unmarkierte Gräber von Kindern gefunden wurden.

Kanada stellt Milliarden für die Aufarbeitung des Misshandlungsskandals an indigenen Kindern in Heimen zur Verfügung. Wie aus einem am Dienstag vorgestellten Finanzbericht hervorgeht, stellt der Staat insgesamt 40 Milliarden kanadische Dollar (27,64 Milliarden Euro) zurück. Finanzministerin Chrystia Freeland erklärte, dass die Hälfte dieses Betrags als Entschädigung für misshandelte Kinder und ihre Familien verwendet werden soll. Die andere Hälfte soll für eine Reform des Heimsystems verwendet werden. «Wir wissen, dass die Begleichung unserer historischen Schuld gegenüber den indigenen Völkern oberste Priorität hat und dass wir handeln müssen, um sicherzustellen, dass sich diese Ungerechtigkeiten nicht wiederholen», sagte Freeland in einer Rede.