Seit März 2020 geschlossen : Kanada öffnet seine Grenzen und Amis stehen bis zu 9 Stunden im Stau

Kanada hat seine seit März 2020 geschlossene Grenze für geimpfte und getestete US-Bürgerinnen und -Bürger wieder geöffnet.

Bei der Öffnung am Montag wollten viele nach Kanada einreisen.

Die kanadische Grenzbehörde betonte aber auch am Montag, sie würden Sicherheit nicht zugunsten kürzerer Wartezeiten an den Grenzkontrollpunkten opfern. Und so kam es, wie es kommen musste: Vor etlichen Grenzübergängen stauten sich die Autos auf mehreren Kilometer. Die Wartezeiten betrugen teilweise bis zu sieben Stunden, wie «Business Insider» schreibt.