Swiss Indoors: Kanada-Shootingstar haut Nummer 1 raus – Auger-Aliassime erreicht Basel-Final

«Bis jetzt ist es nahe dran an der perfekten Woche», erzählt Felix Auger-Aliassime freudestrahlend beim Platzinterview nach seinem beeindruckenden Halbfinal-Sieg gegen Carlos Alcaraz. Der Kanadier ist zurzeit in absoluter Topform und zeigt auch am Samstag, wieso er zurzeit kaum zu schlagen ist.

Alcaraz ohne Chance

«Es zahlt sich aus, dass ich mein halbes Leben in Hallen Tennis gespielt habe», schmunzelte Auger-Aliassime nach seinem Zwei-Satz-Sieg gegen den Turnier-Top-Favoriten und greift nun am Sonntag nach dem dritten Hallen-Titel en suite. Zuletzt konnte er bereits in Florenz und Antwerpen triumphieren und wird damit in jedem Fall als Favorit ins Endspiel steigen. Gegner des Kanadiers wird entweder Wawrinka-Bezwinger Roberto Bautista-Agut oder der Däne Holger Rune (ATP 25) sein.