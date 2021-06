Eishockey WM in Riga - Kanada siegt gegen die USA und steht somit im WM-Final

Am Samstag wurden die Finalisten der Eishockey-WM in Riga ausgespielt

Die Top-Nation Kanada spielt bei der Eishockey-WM am Sonntag um den Titel. Der 26-malige Weltmeister gewann am Samstag in Riga das Prestigeduell mit den USA mit 4:2 und zog damit ins Endspiel ein.

Überraschend kommt der Final-Einzug, weil die Kanadier historisch schlecht mit drei Niederlagen in die Weltmeisterschaft gestartet waren. Erst nach der 1:3-Niederlage gegen die Deutschen, steigerten sich die Kanadier, wurden in der Vorrundengruppe dennoch nur Vierter und erreichten lediglich mit deutscher Schützenhilfe den Viertelfinal. Doch Captain Adam Henrique betonte im Interview bei SRF: «Ich und wir als Team, haben immer an uns geglaubt.»