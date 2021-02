Mitglieder der « Proud Boys » hatten sich an dem gewaltsamen Sturm auf das Capitol in Washington am 6. Januar beteiligt , um die Bestätigung der Wahl des neuen US-Präsidenten Joe Biden zu stören. In einer offiziellen Erklärung hiess es, die «Proud Boys» und deren Mitglieder hätten Gewaltakte gegen jene geplant und verübt, die sie für Gegner ihrer Ideologie hielten und offen zu solchem Vorgehen ermuntert.

«Proud Boys» sind auch in Kanada aktiv

Auch in Kanada hat die Organisation Anhänger. 2017 machten fünf « Proud Boys » in den Reihen der kanadischen Marine Negativ-Schlagzeilen, als sie eine Feier von Indigenen in Halifax störten. In Kanada stehen dutzende internationale Bewegungen auf der Terrorliste, darunter Al-Kaida, die Hisbollah, die Taliban und die Miliz Islamischer Staat (IS).