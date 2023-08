Trans Frau Anne Andres stellt Gewichthebe-Rekord auf

Der Sportlerin wurde bei Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen. Andres hat in der Gewichtsklasse der Frauen bereits mehrere Rekorde aufgestellt, unter anderem beim Kreuzheben und dem Bankdrücken. In neun von elf Frauenwettkämpfen, an denen sie in den letzten vier Jahren teilnahm, gewann sie die Goldmedaille. Das sorgte bereits in der Vergangenheit für Kritik.