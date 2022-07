Nord Stream 1 : Kanada verteidigt Turbinen-Rückgabe nach scharfer Kritik von Selenski

Im Streit um die in Kanada reparierte Siemens-Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 hat die Regierung in Ottawa nochmals ihre Ausfuhrgenehmigung verteidigt. Die Entscheidung darüber sei «sehr schwierig» gewesen, sagte am Samstag Finanzministerin Chrystia Freeland. «Aber es war die richtige Entscheidung.»

Selenski kritisierte die Rückgabe als «inakzeptabel»

Freeland kritisierte in einer Telefon-Pressekonferenz zudem die Teilnahme Russlands am G20-Ministertreffen in Indonesien. Dies sei «absurd» gewesen, sagte die kanadische Finanzministerin, die ukrainische Wurzeln hat. Die Teilnahme Russlands sei so gewesen, «als ob man einen Pyromanen zu einem Treffen von Feuerwehrleuten einlädt». Das G20-Finanzministertreffen auf Bali war wegen fehlender Einigkeit zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine am Samstag ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen.