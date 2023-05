Waldbrände in Kanada: Notstand ausgerufen

via REUTERS

31 der 108 aktiven Waldbrände in Kanada sind noch ausser Kontrolle.

Seit Freitag wurden in der Provinz Alberta wegen Waldbränden und Überschwemmungen rund 29’000 Einwohner evakuiert.

Trotz Regenschauer und zurückgehender Temperaturen weiten sich die Brände im Westen Kanadas aus. Mittlerweile seien in der Provinz Alberta mehr als 375'000 Hektar Land abgebrannt, mehr als 29'000 Menschen hätten ihre Häuser verlassen müssen, teilten die Behörden am Sonntagnachmittag (Ortszeit) mit. 31 der 108 aktiven Waldbrände seien ausser Kontrolle. Am Samstagabend hatte die Provinz Alberta angesichts des Ausmasses der Feuer den Notstand ausgerufen. Damit können Bundesmittel für den Kampf gegen die Flammen freigegeben werden. Die bislang abgebrannte Fläche entspricht ungefähr der Fläche der Kantone Zürich und St. Gallen zusammen.