Swiss Indoors: Kanadier als Federer-Nachfolger – Auger-Aliassime triumphiert in Basel

Die letzten drei Ausgaben der Swiss Indoors hatte zwischen 2017 und 2019 jeweils Roger Federer gewonnen. Seit dem Rücktritt des Maestros war klar, dass es in Basel heuer wieder einen neuen Champion geben würde. Die Final-Affiche hätte dabei kaum passender sein können, um den Generationenwechsel einzuläuten.



Auf der einen Seite der 22-jährige Félix Auger-Aliassime (ATP 9), auf der anderen der, mit 19 Jahren noch jüngere Holger Rune (ATP 25). Sie standen sich am Sonntag in der St. Jakobshalle gegenüber und schossen sich die Bälle gleich von der ersten Sekunde an mit bemerkenswerter Wucht über das Netz.