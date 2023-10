Kanadische Fischer retten Schiffbrüchigen nach 13 Tagen

U.S. Coast Guard

Es war der Abend des 12. Oktobers, als das 13 Meter lange Fischerboot namens Evening aus Gray’s Harbor im Bundesstaat Washington zu einer dreitägigen Fahrt aufbrach. Doch es kehrte nicht zurück. Am Donnerstag dann entdeckte die Besatzung eines kanadischen Fischerboots etwa 75 Kilometer vor der Westküste von Vancouver Island ein im Wasser treibendes Objekt, wie Steve Strohmaier von der US-Küstenwache bekannt gab. Es entpuppte sich als Rettungsinsel .

«Ich sah in der Ferne etwas, das wie ein Rettungsboot aussah, rannte hinein und richtete das Fernglas darauf – dann schoss er eine Leuchtrakete ab», sagt Ryan Planes gegenüber dem Sender King-TV. Ryan und sein Onkel John hätten den Schiffbrüchigen an Bord gezogen. «Er umarmte uns, es war sehr emotional», so John weiter. Der Mann habe ihnen erzählt, dass er 13 Tage lang alleine auf dem Floss ausgeharrt habe. Als ihm das Essen ausgegangen sei, habe er einen Lachs gefangen. «Wir haben ihm Frühstück gemacht und er hat drei Flaschen Wasser getrunken. Er war ziemlich hungrig, der Arme», schildern die beiden Retter die Situation weiter.