Bald Universalorgane? – Kanadische Forschende machen Spenderlungen für jeden passend

Doch bis zu einem Einsatz in der Transplantationsmedizin gilt es noch Hürden zu überwinden.

Dabei handelt es sich um einen wichtigen Schritt in Richtung Universalorgane, die die jedem Menschen ungeachtet der jeweiligen Blutgruppe transplantiert werden können.

Wer ein Spenderorgan bekommt, hängt von einer Vielzahl an Übereinstimmungen zwischen dem Spenderorgan und dem potentiellen Empfänger ab. Eine der wichtigsten Übereinstimmungen ist die Blutgruppe – etwas, das die Möglichkeit einiger Patienten und Patientinnen einschränkt, eine lebensrettende Transplantation zu erhalten. Denn es kann nicht jede Lunge in jeden Patienten oder jede Patientin transplantiert werden. Stimmen die Blutgruppen nicht überein bzw. sind nicht verträglich, kann dies lebensgefährliche Folgen haben. Schuld daran sind die Antigene auf den roten Blutkörperchen. Hinzu kommt das Problem der zu wenigen Spenderorgane.

Patienten mit Blutgruppe 0 warten doppelt solange auf Spenderlunge

Umgekehrt ist es allerdings nicht ganz so einfach. Personen mit der Blutgruppe 0 sind ausschliesslich auf Organe desselben Bluttyps angewiesen. Sie warten im Vergleich zu Patienten mit Typ A im Durchschnitt doppelt so lange auf eine Lungentransplantation, erklärt Cypels Kollegin Aizhou Wang. «Das bedeutet Sterblichkeit. Patienten mit Typ 0, die eine Lungentransplantation benötigen, haben ein um 20 Prozent höheres Risiko zu sterben, während sie darauf warten, dass ein passendes Organ verfügbar wird», sagt Wang.

«Wenn wir alle Organe auf den universellen Typ 0 umstellen, können Sie diese Barriere vollständig beseitigen.» Das Team schätzt, dass das Verfahren die Zahl der Spenderlungen der Blutgruppe 0 schliesslich von derzeit 55 Prozent auf über 80 Prozent in der Zukunft erhöhen könnte.

Noch ein weiter Weg

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler behandelten im Labor acht Blutgruppe-A-Lungen mit der Enzymkombination und berichteten, dass 97 Prozent der Blutgruppe-A-Antigene innerhalb von vier Stunden entfernt wurden. Drei der neu «neutralen» Lungen wurden dann in Plasma gelegt, um eine tatsächliche Transplantation zu simulieren. Der beobachtete Antikörperschaden war minimal, was bedeutet, dass die konvertierten Lungen zumindest in den entscheidenden frühen Stadien eher akzeptiert als abgelehnt wurden.