Kanadische Polizei rätselt – wem gehört diese Kuhglocke?

In der Stadt Abbotsford in der kanadischen Provinz British Columbia machte die Polizei bei einer Hausdurchsuchung einen speziellen Fund, wie Bilder in den sozialen Medien zeigen. Die Polizei postete auf Facebook ein Bild einer Schweizer Kuhglocke und schrieb dazu: «In der vergangenen Woche haben unsere Beamten an vorderster Front diese Kuhglocke bei der Verhaftung eines Intensivtäters beschlagnahmt. Wir wissen, dass sie ihm nicht gehört, und würden sie gerne ihrem Besitzer zurückgeben.»