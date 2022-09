Bluttat im Reservat : Kanadische Polizei verhaftet zweiten Serien-Messerstecher

Der Mann, der zehn Menschen bei einer Serie von Messerangriffen in Kanada getötet haben soll, konnte verhaftet werden.

1 / 8 Myles Sanderson ist verhaftet worden. via REUTERS Die Ermittler rufen die Menschen im Reservat auf, in ihren Häusern zu bleiben: Eine Anwohnerin spricht mit einem Polizisten. (6. September 2022) AFP/Lars Hagberg Diese beiden Brüder sollen für die Messerangriffe verantwortlich sein – Damien (links) und Myles Sanderson. Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

Drei Tage nach einer Serie von Messerangriffen mit zehn Toten in Kanada hat die Polizei den einzig verbliebenen Mordverdächtigen festgenommen. Der 30-Jährige sei am Mittwochnachmittag in der Nähe des Dorfes Rosthern in der Provinz Saskatchewan festgenommen worden, teilten die Ermittler mit.

Der Mann soll zusammen mit seinem Bruder für die Bluttaten im Reservat James Smith Cree First Nation und im Dorf Weldon verantwortlich sein. Beide Tatorte liegen in Saskatchewan. Dabei wurden am frühen Sonntagmorgen zehn Menschen getötet und 18 verletzt. Die Leiche des älteren Bruders wurde am Montag gefunden und wies laut Polizei Verletzungen auf, die er sich vermutlich nicht selbst zugefügt hatte. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unbekannt.

Am Dienstag wurde bekannt, dass der nun Festgenommene schon seit mehr als zwei Jahrzehnten «ohne grössere Unterbrechungen» immer wieder straffällig geworden war. Als Erwachsener sei er über Jahre hinweg in insgesamt 59 Punkten verurteilt worden, darunter Tätlichkeiten, Gewaltdrohungen und Diebstähle, heisst es in einer Bewährungsakte vom Februar, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Mann kämpfe seit seiner späten Kindheit mit Alkohol- und Drogenproblemen und habe schon im Alter von 14 Jahren mit dem Konsum von Kokain begonnen.