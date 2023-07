Kinostarts Juli 2023: Kanadisches Drama bricht mit Klischees über trans Frauen

Der Trailer zu «Something You Said Last Night». First Hand

Luis de Filippis will mit ihrem Drama Klischees über trans Frauen aufbrechen.

In einem nicaraguanischen Film sucht eine Elfjährige nach ihrer Mutter.

Ein Animationsfilm dreht sich um eine Teenagerin, die Superkräfte erhält.

«Something You Said Last Night»

Die Regisseurin und Drehbuchautorin Luis de Filippis beleuchtet in ihrem Film die Lebensrealität einer trans Frau – ganz ohne abgenutzte Klischees: Ren (Carmen Madonia) ist Mitte zwanzig und fährt mit ihrer Schwester und den Eltern in die Sommerferien. Dass sie ihren Job verloren hat und bald die Unterstützung von ihren Eltern braucht, weiss niemand.

So wird die Zeit im Ferienhaus für Ren immer schwieriger – denn es gibt wenig Ablenkungsmöglichkeiten, entweder liegt die Familie am Strand oder sitzt im Haus am Handy. Während die Sonne brennt, versucht Ren, ihr Problem zu verdrängen: Sie will ihren Eltern nicht zur Last fallen, aber ihr ist auch bewusst, dass sie auf ihre Hilfe angewiesen ist.

So liefen die Dreharbeiten

«Something You Said Last Night» wurde in nur 19 Tagen und auf 35-mm-Film gedreht, auch die Crew wurde klein gehalten.

So sollte eine intime Stimmung am Set erzeugt werden: «Dadurch hatten wir die Freiheit, die Schauspielenden genau in jenen Augenblicken festzuhalten, in denen sie sich komplett in den magischen Moment des Schauspielens fallen liessen», so Luis de Filippis in einem Statement zum Film.

Das sagt die Regisseurin

Das Drama geht neue Wege – für Carmen Madonia, die die Hauptrolle verkörpert, ist es ihr Schauspieldebüt. «Dieser Film präsentiert ein neues Narrativ über trans Menschen. Eines, in dem trans Frauen nicht verunglimpft, sensationalisiert oder erotisiert werden», sagt Luis de Filippis in einem Pressestatement.

«Stattdessen sehen wir Ren in einer liebevollen, unterstützenden und auch überschwänglichen Familie, die sie genau so wahrnimmt, wie sie ist.» Was soll das Publikum mitnehmen? «Ich hoffe, dass diese Geschichte trans Frauen und ihren Familien Hoffnung gibt und gleichzeitig die Annahmen darüber, was ‹trans Kino› traditionell ist, aufbricht.»

«La hija de todas las rabias»

Maria (Ara Alejandra Medal) sucht nach ihrer Mutter. Wir spulen zurück: Die Elfjährige hat mit ihrem Mami Lilith (Virginia Sevilla) in einer Wellblechhütte gewohnt, am Rand der grössten Müllhalde von Nicaragua. Das Geld ist knapp und der Alltag prekär – Lilith finanziert ihr Leben damit, Abfall zu recyclen und Welpen zu verkaufen.

«Wenn du etwas willst, musst du dafür kämpfen», trichtert Lilith ihrer Tochter ein. Doch nun steht Maria alleine da – ihre Mutter hat sie auf einem Schrottplatz von Freunden abgeladen und sagte ihr, sie müsse etwas erledigen. Mittlerweile sind mehrere Tage vergangen und Lilith ist nicht zurückgekehrt. Maria schwankt zwischen Angst, Sorge sowie Wut und findet in Tadeo (Carlos Gutierrez) einen Freund, der ihr dabei helfen will, ihre Mutter zu finden.

Der Antrieb der Regisseurin

«Ich habe oft den Eindruck, dass der Mensch viel widerstandsfähiger ist, als man gemeinhin denkt, deswegen wollte ich von einer extremen Situation in einem schwierigen Umfeld ausgehen, um zu sehen, wie eine Person den Erwartungen zuwiderläuft», sagt die nicaraguanische Regisseurin Laura Baumeister über ihren Film.

Sie verwendet darin erstmals fantastische Elemente: «Weil die Tochter ein Kind ist, wurde mir klar, dass ich ihr Inneres über die Fantasie erkunden muss, als würde sie sich vorstellen, ihre Mutter verwandle sich in etwas, das in ihrer Welt weiterleben kann. Es ist nur aus ihrem Blickwinkel heraus möglich, über die Tragödie, die Armut und den Mangel hinauszugehen.»

«Ladybug & Cat Noir: The Movie»

Schule ist langweilig und nervt – Marinette (deutsche Stimme Sarah Engels) findet ihren Alltag ziemlich mühsam. Das klare Highlight für die Teenagerin: die Begegnungen mit ihrem Crush Adrien (Mike Singer).

Noch mal deutlich aufregender wird es für Marinette, als ein magisches Schmuckstück sie in die Superheldin Ladybug verwandelt. Mit ihren neu gewonnenen Kräften muss sie sich erst mal arrangieren. Dabei bekommt sie Hilfe vom maskierten Superhelden Cat Noir, dann geht es Schlag auf Schlag: Gemeinsam müssen sie sich gegen einen Schurken wehren, der Paris mit seiner bösen Macht bedroht.

