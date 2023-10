Kandersteg: Plötzlich gelten diese Brücken als Sicherheitsrisiko

Die Brücke zum Autoverlad in Kandersteg BE muss aus Sicherheitsgründen saniert werden.



Bei der Autobahnausfahrt in Richtung Autoverlad Kandersteg BE müssen zwei Brücken saniert werden. Wie das Bundesamt für Strassen am Mittwoch mitteilte, erfüllen sie die aktuellen Statik-Sicherheitsnormen nicht. «Diese beiden Brücken wurden Mitte der 1970er-Jahre gebaut, sie sind also rund 50 Jahre alt», heisst es in der Medienmitteilung. Seit 2020 gehören sie zusammen mit der ehemaligen Kantonsstrasse dem Bund. Nach der Übernahme liess der Bund die ganze Strecke auf Sanierungsbedarf analysieren.