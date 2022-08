Felsrutsch am Oeschinensee: Kandersteg senkt Gefahrenstufe – warnt aber vor Niederschlägen

Am 23. August stürzte ein erster Teil der Felsbrocken ab – seither sind 500’000 Kubikmeter Stein mit 20 cm pro Tag unterwegs.

Im unteren, zentralen Bereich der Flanke Spitze Stei (Bildmitte) ist eine grosse Menge Fels in Bewegung. Am Freitag hat sich die Bewegung wieder verlangsamt.

Am Freitagmorgen hat die Gemeinde Kandersteg die Lage am Oeschinensee neu beurteilt. Gemäss aktueller Überwachungsdaten hat sich die Bewegung im felsigen Gebiet unterhalb des Spitze Stei wieder normalisiert. Bereits am Donnerstag hatten sich die Felsmassen mit reduziertem Tempo fortbewegt. Es gebe zudem keine Hinweise auf bevorstehende weitere Felsstürze.