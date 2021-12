«Wer wird Millionär?» : Kandidat darf nach 21 Jahren endlich ran – und verzockt sich

TV-Show-Teilnehmer Thomas Müller wollte bei Günther Jauch aufs Ganze gehen. Doch er gewann nur 500 Euro. Hätte er sich doch an den Rat seiner Frau gehalten.

Die Frage, an der er scheiterte, war besonders schwer, fanden viele.

Beim Weihnachts-Spezial von «Wer wird Millionär? » lud Moderator Günther Jauch (65) Kandidat Thomas Müller (46) zum Quiz-Duell. Der Sport- und Lateinlehrer versuchte bereits seit 21 Jahren bei der Show dabei zu sein. Die Freude war dementsprechend gross, dass er endlich unter den Auserwählten war und mitzocken konnte. Doch leider geriet Müller bei der 8000-Euro-Frage ins Stocken: «In dem aktuellen Bestseller-Roman «Glitterschnitter» begegnet dem Leser wieder? A: Sams, B: Franz Eberhofer, C: Herr Lehmann, D: Lisbeth Salander?», fragte Günther Jauch.

Vorbereitung nützte nicht viel

Zuerst setzte Müller auf den Publikumsjoker. Doch die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten ihm keine klare Antwort liefern. Mit Mühe schaffte er es jedoch mit einem Telefonjoker in die zweite Runde. (Antwort C war die richtige.) Unter den Jokern war auch Jauchs erster Millionen-Gewinner Eckhard Freise (77). Mit ihm bereitete Müller sich auf die Show vor: «Wir haben gefühlte drei Tage miteinander telefoniert.» Jedoch nützte Müller die ganze Vorbereitung für die weiteren Runden nicht mehr viel, er hatte schlicht keinen Joker mehr übrig.

«Schon ganz andere von 500’000 runtergefallen»

Bei der 32'000-Euro-Frage wurde ihm dies zum Verhängnis. Die Frage lautete: «Wer wurde im September zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt? A: Tony Blair, B: George W. Bush, C: Nicolas Sarkozy, D: Silvio Berlusconi?» Der Ratefuchs aus Mellingen bei Weimar tippte auf Silvio Berlusconi. Doch richtig wäre Antwort C, Nicolas Sarkozy (66), gewesen. Müller musste mit 500 Euro nach Hause. Dabei habe seine Ehefrau ihm noch geraten, «auf keinen Fall zu zocken», wie er sagte. Im Netz erhielt Müller viele Sympathien. Besonders die «schwierige 8000-Euro-Frage, in der er alle Joker verspielte, fanden viele unfair. Jauch wollte den Pechvogel aufmuntern und sagte zum Schluss: «Hier sind schon ganz andere sogar von 500’000 runtergefallen.»